В "Иллюзионе" показали короткометражки из разных регионов России

Мероприятие получило поддержку Фонда президентских грантов

"Человек, я люблю тебя!" - премьерный показ цикла короткометражных фильмов под таким названием прошёл в Москве, в кинотеатре "Иллюзион".

20 региональных некоммерческих организаций из разных уголков России представили собственные ленты с рассказами о судьбе, борьбе и победах своих подопечных, сообщает "ТВ Центр".

Перед съёмками сотрудники прошли обучение у лучших специалистов в сфере кинематографа, организованное центром социальных проектов "Счастливые люди". Марафон короткометражек получил поддержку Фонда президентских грантов.

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