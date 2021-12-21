В Москве завершился конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской

В проекте приняли участие 175 человек

В Москве завершился 21-й Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Заключительный Гала-концерт лауреатов состоялся накануне в Рахманиновском зале консерватории, сообщает "ТВ Центр".

В этом году в проекте приняли участие 175 человек - это своего рода рекорд за всю историю конкурса. Состязались не только представители России, но и Литвы, Белоруссии и Казахстана. Победитель получает звание "Супер-Гран-при" финалиста и денежный приз, ещё несколько участников, отмеченных жюри, возможность поехать на мастер-классы в Европу.

"Пусть их творческая жизнь длится бесконечно, как можно дольше. Чтобы они были здоровыми, сильными, уверенными. Прославляли свой край, свою страну. Прославляли и продвигали академическое вокальное искусство, потому что оно сегодня испытывает определённые сложности", - отметил руководитель проекта Владимир Юрковский.

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