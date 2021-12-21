Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Варвары Трофимовой из Калининграда

Девочке нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Варвары Трофимовой из Калининграда. У девочки - нейробластома. В свои 4 года ребенок уже перенес несколько курсов химиотерапии и сложную операцию. Опухоль успешно удалили, но, чтобы Варя полностью выздоровела, лечение нужно продолжить - теперь ей предстоит трансплантация костного мозга и высокодозная химиотерапия, причем, сделать это нужно как можно скорее. Но препарат стоит почти 2 миллиона рублей - семье просто неоткуда взять такую сумму. И Варя очень нуждается в вашей помощи.

У Вари очень мало времени, на кону - жизнь ребенка. Поэтому помощь нужна как можно скорее. А сделать это просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона.

4-летняя Варя очень любит наряжаться принцессой из любимого мультика. Но для полноты образа пока приходится надевать неудобный колючий парик. Свои роскошные волосы она потеряла после курса мощной химиотерапии, который перенесла в сентябре. О том, что дочь смертельно больна, мама узнала летом.

"Это был самый ужасный день в моей жизни. 14-го июля это было. Когда мы приехали на скорой. Нам сначала ещё ничего не сказали, но сказали - передайте пожалуйста все документы в онкологическое отделение. И стало понятно, что это самое страшное", - говорит Валерия Трофимова.

Всего за десять дней в маленьком Варином животике выросла злокачественная опухоль размером с большое яблоко, 10 на 15 сантиметров. Из родного Калининграда девочка с мамой срочно вылетели в Санкт-Петербург, на обследование в НИИ онкологии им. Петрова.

"И тогда уже подтвердился наш диагноз. Что это рак четвёртой степени, нейробластома, сразу начали агрессивная лечение. Пять курсов химиотерапии. Это совершенно неожиданно произошло. Она всегда была у нас здоровая", - рассказала Валерия Трофимова.

Несколько дней назад Варя перенесла в Петербурге сложную операцию - ей удаляли остатки опухоли, которые не удалось убить "химией"

"Операция прошла успешно, опухоль удалось всю удалить. Операция проведена радикально, Варечка восстанавливается. Но в кратчайшие сроки нам нужно продолжить лечение, это проведение высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией костного мозга", - рассказала детский онколог Елена Михайлова.

Препарат, который нужен Варе, не зарегистрирован в России. Родителям нужно купить их самостоятельно. Курс стоит очень дорого: 1 миллион 954 тысячи 403 рубля. У Трофимовых нет таких денег. И времени их собрать - тоже.

"Конечно, нет, откуда им столько взяться. Можно все продать, остаться с детьми на улице. Еще сроки поджимают. Каждый день промедления, не дай Бог, какой-то рецидив можно случиться", - говорит Валерия Трофимова.

Дома в Калининграде Варю ждет младший брат Ваня и папа Андрей. Папа от переживаний тоже серьезно заболел, на прошлой неделе перенес тяжелую операцию на желудке. Обычная российская молодая семья в одночасье оказалась в эпицентре ужасной беды.

"И сюжеты видели, и деткам этим помогали, денежку всегда переводили, равнодушными никогда не оставались. Никогда я не могла представить, что на этом месте когда-то окажемся мы. Будем людей вот так просить", - сказала мама Варвары.

Семья очень надеется, что добрые люди помогут им справиться и в срок собрать эту огромную сумму. Их поддерживают друзья, родные, соседи. Варя на не знает, что так серьезно больна и даже может умереть. У нее очень много дел: она рисует, учит буквы, мечтает поскорее пойти в школу, а еще - научиться играть на фортепиано, как мама. А мама старается не плакать при дочке, и учится у своей маленькой принцессы верить в чудеса. Они ведь случаются. Тем более, под Новый год.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

У Вари очень мало времени, на кону - жизнь ребенка. Поэтому помощь нужна как можно скорее. А сделать это просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Варвары Трофимовой, программа 1329

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