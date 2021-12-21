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Собянин пригласил москвичей на лыжные трассы столицы

09:41
  • вторник
  • 21 декабря 2021

В этом сезоне в городе проложено почти 400 лыжных трасс

Сергей Собянин рассказал о новых лыжных трассах и склонах в московских парках. Новая запись появилась в блоге на сайте мэра.

"В этом году зима нас снегом не обижает. В нынешнем сезоне мы подготовили более 380 лыжных трасс общей протяженностью 616 км и 22 лыжные базы. Больше половины из них - с уличным освещением, чтобы кататься можно было и по вечерам", - написал он.

Самая длинная трасса проложена в Битцевском лесу. Ее протяженность – более 20 километров. Широкая лыжня позволят идти как классическим, так и коньковым ходом.

Новая трасса появилась в парке "Хованская дубрава" поселения Сосенское в ТиНАО. Также новые лыжни обустроены в парке "Яуза". Лыжники с хорошей подготовкой смогут испытать себя на трассе с перепадами высот в парке "Сокольники". На случай отсутствия снега более десятка трасс в городе оснащены снеговыми пушками.

Также в городе работает семь общедоступных горнолыжных склонов с пунктами проката спортивного инвентаря.

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