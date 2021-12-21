Лидируют по-прежнему США

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 275 миллионов. Последние данные о ситуации с коронавирусом публикует американский университет Джонса Хопкинса.

По информации на утро 21 декабря, в мире зарегистрировано 275 472 519 случаев заражения COVID-19. Скончались от связанных с коронавирусом заболеваний 5 361 463 пациента.

Больше всего заболевших по-прежнему в Соединенных Штатах - 51 172 782 инфицированных COVID-19. На втором месте по числу заразившихся – Индия, где подтверждено 34 752 164 случая коронавируса. Бразилия, где COVID-19 заразились 22 215 856 человек – на третьей строчке, сообщается на сайте университета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram