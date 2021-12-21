Водяной тигр: талисманы на 2022 год для каждого знака зодиака

Астрологи советуют обзавестись талисманом, чтобы год сложился удачно

Кто-то верит в талисманы, кто-то нет. Но все же у каждого из нас есть украшение, или предмет, которым мы придаем свое особое значение. Какое - иногда и не можем объяснить, но верим, что оно есть. У астрологов свое мнение насчет талисманов. И на 2022 год они для каждого знака Зодиака подобрали свои. Какие принесут удачу - "ТВ Центру" рассказала астролог Вера Хубелашвили.

Талисманы, если говорить обобщено, - это энергетическая поддержка. Наступающий год – год водяного тигра, который будет обладать своей силой и влиять на каждого из нас с особым своим отношением к человеку. Я хочу предостеречь: хозяин года не каждому в доме положен. Тигр будет приносить некое напряжение для тех, кто родился в год Обезьяны и Змеи. Эта комбинация в астрологии называется "огненное наказание". Если сочетать этих зверьков между собой, то в жизни хозяина гороскопа могут возникать какие-то очень неприятные события. Но Тигр имеет и своего фаворита – это свинка. Для того, чтобы снизить это наказание, я рекомендую всем иметь дома талисман свинки.

Огненные знаки

Овну в этом году будет хорошо иметь две ключевые фигуры. Это пирамида, которая будет помогать ему удерживать баланс и основу в своей жизни, потому что год обещает быть очень активным. Второй символ – ключ. В любом выражении. Это может быть брелок, украшение. Это будет оберегом и Овны тем самым будут открывать любые двери, которые в этом году этому знаку очень дозволительно открывать.

Львы в этом году достигнут очень больших финансовых успехов. Им благоволят в этом звезды. Чтобы это действительно свершилось, самая простая рекомендация – носить с собой символ денег. Это может быть знак доллара, какая-то заговоренная купюра.

Стрельцам в этом году удваивается энергия огня. Им очень хорошо будет носить талисман солнца. Это брелок, картинка, фигурка.

Земные знаки

Девам особенно в этом году будет помогать дракон. Сила, бесстрашие, мощь - в восточной астрологии дракон является одним из самых мощных животных, и он будет оберегать представителей знака Девы.

Тельцам и Козерогам в 2022 году будет очень хорошо помогать фигурка ангела. Маленькая фигурка, может быть, символ, но должен быть какой-то энергетический контакт с тем предметом, который может давать эту связь.

Воздушные знаки

Весам рекомендовано солнечную энергию себе добавлять. Это может быть любой талисман солнца. А вот Водолеям нужен полумесяц или Луна для полного проявления, как знак возрождения. Этот год даст им очень много возможностей. А Близнецам, как людям, настроенным в 2022 году на большие достижения, можно носить оба этих символа – они будут гармонизировать в их пространстве энергетику, лучше если они будут в тандеме.

Водные знаки

У нас планета удачи и радости – Юпитер – переходят в знак Рыб, и, конечно же, всей водной стихии будет благоволить. В первую очередь это будет влиять на сферу любви и отношений с противоположным полом. Для Раков и Рыб будет достаточно носить символы сердечек или парных изображений. Это будет укреплять союзы, привлекать нужную энергетику в их жизнь. И Скорпионам будет хорошо носить золотые украшения. Тем самым в их жизни будет, с одной стороны, увеличиваться энергия любви, а с другой стороны, помогает в успехе.

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Звезды звездами, но если вы по каким-то личным соображениям тяготеете к своему какому-то талисману, или обережной силе, или у вас есть секрет, пусть он всегда будет являться вашим защитником, проводником к лучшему и самому большому успеху в вашей жизни.

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