Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Максима Пудовкина

У мальчика редкое врожденное генетическое заболевание

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение Максима Пудовкина из города Учалы республики Башкортостан.

У мальчика редкое врождённое генетическое заболевание - первичный иммунодефицит. Максим проходит лечение в больнице имени Димы Рогачева. Мальчик уже перенес несколько операций, и сейчас ему предстоит пересадка костного мозга. Чтобы Максим выжил, после потребуется длительная реабилитация. Для этого необходим незарегистрированный в России препарат "Дефителио", и стоит он очень дорого.

Слова благодарности от мамы Максима: "Дорогие наши благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Я хочу выразить Вам большую благодарность за то, что Вы откликнулись на нашу беду! Каждого из Вас хочется обнять и сказать спасибо за возможность дальше лечить сына! Какое благородное дело Вы делаете! Вы даете шанс детям на счастливое детство без больниц, уколов и боли! Впереди нас ждет трудный этап. После трансплантации мы ждем приживления донорских живительных клеток. Сейчас очень сложный момент в нашей жизни, и Вы помогаете его пройти с меньшими потерями. Каждый из Вас является человеком с большим сердцем! Я желаю Вам здоровья и благополучия! Пусть все, что Вы делаете, вернется к Вам сторицей! А мы очень постараемся выйти победителями из этой сложной борьбы за жизнь! С уважением, мама Максима".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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