Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение двухлетнего Тимофея Топорова

Ребенку нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение двухлетнего Тимофея Топорова из Москвы. Малыш почти не слышит: аномальное развитие ушных раковин и слуховых проходов привело к двусторонней тугоухости.

Но восстановить слух реально! Для этого ребенку нужно будет перенести сложнейшую операцию. И шансы на успех весьма высоки. Вот только стоит лечение почти 6 миллионов рублей. Самостоятельно семья такую сумму собрать не могла.

Слова благодарности от мамы Тимофея: "Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! От всего сердца мы благодарим всех, кто участвовал в сборе средств на хирургическое вмешательство для Тимоши. Вы подарили нашему ребенку шанс на полноценную жизнь! Пусть Ваше добро вернется Вам сторицей! Этот сбор показал нам и всем, кто наблюдал за процессом, что мир полон добрых, милосердных, отзывчивых людей! Мы очень верим и надеемся, что благодаря операции в американской клинике наш сынок будет расти и развиваться, в полной мере слыша все звуки этого мира".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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