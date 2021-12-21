Назван размер ущерба от ЧС в России в 2021 году

Число чрезвычайных ситуаций в стране возросло

Число чрезвычайных ситуаций в России в 2021 году возросло. За прошедшие 11 месяцев зафиксировано 360 ЧС – это на 14%больше, чем в 2020-м, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. По его данным, сумма нанесенного ущерба еще может возрасти.

"В 2020 году чрезвычайными ситуациями государству был нанесен убыток на сумму порядка 165 миллиардов рублей. Не исключаю, что в этом году он будет больше", - заявил Чуприян. Он напомнил, что на Дальнем Востоке долгое время шли работы по ликвидации последствий паводка, а в Якутии только осенью потушили все пожары.

По данным врио главы МЧС, количество ЧС выросло за счет крупных ДТП с массовой гибелью людей. Число погибших увеличилось из-за авиакатастроф, а число пострадавших выросло из-за участившихся неблагоприятных метеорологических явлений. По данным спасателей, погибли почти 500 человек, еще 65 тысяч человек получили травмы, приводит слова Чуприяна ТАСС.

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