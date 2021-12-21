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Назван размер ущерба от ЧС в России в 2021 году

10:20
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Число чрезвычайных ситуаций в стране возросло

Число чрезвычайных ситуаций в России в 2021 году возросло. За прошедшие 11 месяцев зафиксировано 360 ЧС – это на 14%больше, чем в 2020-м, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. По его данным, сумма нанесенного ущерба еще может возрасти.

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"В 2020 году чрезвычайными ситуациями государству был нанесен убыток на сумму порядка 165 миллиардов рублей. Не исключаю, что в этом году он будет больше", - заявил Чуприян. Он напомнил, что на Дальнем Востоке долгое время шли работы по ликвидации последствий паводка, а в Якутии только осенью потушили все пожары.

По данным врио главы МЧС, количество ЧС выросло за счет крупных ДТП с массовой гибелью людей. Число погибших увеличилось из-за авиакатастроф, а число пострадавших выросло из-за участившихся неблагоприятных метеорологических явлений. По данным спасателей, погибли почти 500 человек, еще 65 тысяч человек получили травмы, приводит слова Чуприяна ТАСС.

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