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Роспотребнадзор оценил заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве

10:33
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Прививки от гриппа сделали больше 57% жителей столицы

В период с 13 по 19 декабря 2021 года в Москве был отмечен умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом А (H3N2, H1N1), гриппом В, а также вирусами не гриппозной этиологии: риновирусом, РС-вирусом, бокавирувирусом и парагриппом. Об этом рассказали в столичном управлении Роспотребнадзора.

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В ведомстве отметили, что показатели заболеваемости находятся ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей: среди детей 0-2 лет ниже на 83,1%, среди детей 3-6 лет ниже на 78,2%, среди детей 7-14 лет ниже на 48,3%.

Наряду с этим наблюдается превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения на протяжении 26 недель.

По состоянию на 20 декабря в Москве сделали прививки от гриппа 7,269 млн человек (57,48% от численности населения). Охват вакцинацией против гриппа детей составляет 65,42%.

Чтобы обезопасить себя от ОРВИ и гриппа, наряду с вакцинацией рекомендованы неспецифические меры профилактики: сокращение времени пребывания в местах массовых скоплений людей, использование масок, ограничение контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, регулярное тщательное мытье рук, влажная уборка и увлажнение воздуха в помещении, здоровый образ жизни, полноценный сон, сбалансированное питание и регулярные занятия спортом.

При первых симптомах заболевания обязательно нужно обратиться к врачу, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Неделей ранее превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ было превышено в 64 субъектах Российской Федерации, преимущественно среди взрослого населения и подростков.

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