"Переговоры начнутся": МИД выразил надежду на понимание с США по гарантиям безопасности

Первые контакты уже установлены

Вероятность достижения понимания с США по гарантиям безопасности существует. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказал руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат заявил, что отсутствие конструктива в первые дни после публикации соответствующих российских проектов документов объясняется тем, что это "первичная реакция".

При этом Гаврилов выразил убежденность в том, что "в НАТО и в Вашингтоне прекрасно понимают, о чем идет речь, и отдают себе отчет", а это означает, что "переговоры начнутся".

Первые контакты по данной теме уже установлены, напомнил глава делегации, однако в любом случае "достижение соглашений о договоренности — оно любит тишину".

По мнению Гаврилова, есть шансы "что-то достаточно продвинуть" в реальные сроки, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что российские предложения по гарантиям безопасности не снимают существующих у США опасений, а диалог необходимо организовать на принципах взаимности и вынести на обсуждение обеспокоенности обеих сторон.

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