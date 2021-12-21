ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Переговоры начнутся": МИД выразил надежду на понимание с США по гарантиям безопасности

10:51
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Первые контакты уже установлены

Вероятность достижения понимания с США по гарантиям безопасности существует. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказал руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Ушаков и Салливан обсудили предложения России по безопасности

Дипломат заявил, что отсутствие конструктива в первые дни после публикации соответствующих российских проектов документов объясняется тем, что это "первичная реакция".

При этом Гаврилов выразил убежденность в том, что "в НАТО и в Вашингтоне прекрасно понимают, о чем идет речь, и отдают себе отчет", а это означает, что "переговоры начнутся".

Первые контакты по данной теме уже установлены, напомнил глава делегации, однако в любом случае "достижение соглашений о договоренности — оно любит тишину".

По мнению Гаврилова, есть шансы "что-то достаточно продвинуть" в реальные сроки, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что российские предложения по гарантиям безопасности не снимают существующих у США опасений, а диалог необходимо организовать на принципах взаимности и вынести на обсуждение обеспокоенности обеих сторон.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.