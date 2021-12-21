Покусавшую охрану Байдена овчарку отправили в новый дом

Пес никак не может привыкнуть к новому месту

Овчарку Мейджор, любимого питомца президента США Джо Байдена, отправили жить к друзьям главы государства.

Пес агрессивно воспринял переезд в Белый дом и начал нападать на охрану президента. Местные СМИ писали, что Мейджор "кусал людей практически ежедневно", при том что администрация президента сообщила лишь "о двух незначительных инцидентах".

После "нескольких месяцев размышлений" и консультаций с дрессировщиками чета Байденов приняла решение поселить пса у друзей, передает РИА Новости.

Байден поселился в Белом доме с двумя немецкими овчарками - пожилым Чемпом, который скончался в июне 2021 года, и трехлетним Мейджором. В декабре президенту подарили щенка немецкой овчарки – Коммандера.

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