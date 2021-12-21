Десять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Данных о пострадавших нет
Затруднено движение по Кутузовскому проспекту в Москве в сторону области. По данным экстренных служб, на пересечении с Третьим кольцом произошло крупное ДТП – столкнулись сразу 10 автомобилей.
"В районе дома номер 32 произошло ДТП с участием десяти легковушек. По предварительным данным, пострадавших нет", - приводит комментарий источника РИА Новости.
Обстоятельства аварии выясняются. Агентство ТАСС, в свою очередь, сообщает, что авария произошла по вине пьяного водителя.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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