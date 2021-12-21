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Минобрнауки прокомментировало идею продлить дистант в вузах

11:02
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Все будет зависеть от ситуации в каждом регионе

Рекомендации по режиму обучения в высших учебных заведениях будут связаны с эпидемиологической обстановкой. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказал министр высшего образования и науки России Валерий Фальков.
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Глава Минобрнауки уточнил, что конкретные рекомендации по продлению дистанционного режима обучения в российских вузах будут зависеть от положения в каждом субъекте Российской Федерации.

Власти будут "смотреть по ситуации в каждом регионе", цитирует Фалькова РИА Новости.

В ноябре глава Минобрнауки подчеркнул, что "полный переход на дистант нам точно не грозит", как только позволит эпидемиологическая обстановка, вузы вернутся к очному обучению.

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