Банда лжеэлектриков обманула сотни пенсионеров в городах России

Мошенники орудовали в четырех регионах

Сотрудники МВД и Росгвардии задержали 14 мошенников, которые выдавали себя за электриков и обманывали пенсионеров.

Злоумышленники действовали под видом ООО "Монтаж Сервис Плюс" сразу в четырех крупных городах - Перми, Ижевске, Екатеринбурге и Калининграде. В одном из офисов этой компании проводились ежедневные тренинги для нанятых сотрудников, которых обучали методам обмана.

Чаще всего участники банды звонили пенсионерам и убеждали их в необходимости проверить электрооборудование. Приезжая в квартиру, мошенники убеждали, что электросистема находится в опасном состоянии и необходимо купить специальное оборудование.

Злоумышленники продавали автоматические выключатели стоимостью не более 500 рублей за 15-50 тысяч рублей. Число потерпевших может превышать 200 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram