Власти Калининградской области опровергли переход на московское время

Регион не ощущает оторванности от основной части России

В Калининградской области не обсуждают тему перехода региона в московский часовой пояс. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказал глава субъекта Федерации Антон Алиханов.

По словам калининградского губернатора, разница во времени с Москвой нравится жителям области, это такая отличительная черта.

Сам Алиханов допустил, что "время можно было бы сместить – летом очень рано светает, в четыре утра уже совсем светло. Но жителей это не волнует, есть и другие вопросы".

Глава региона также заявил, что Калининградская область не ощутила оторванность от основной части страны на фоне пандемии коронавируса. Единственное, чего лишился регион, это возможность транзита через Литву на личном транспорте.

При этом авиаперевозки благодаря мероприятиям по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года стали вполне доступными: в Москву слетать даже в новогодние праздники можно достаточно дешево, цитирует Алиханова РИА Новости.

Новейшей истории России известны случаи смены часового пояса для региона. В частности, в 2018 году Волгоградская область перешла на другое время, чтобы сравняться с расположенными на одной широте Саратовской и Астраханской областями.

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