Коронавирусом в России за сутки заболели 25907 человек

Вылечились 40219 заболевших

В России за минувшие сутки зарегистрировано 25907 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1027 человек, выздоровели 40219 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге - 2075. В Москве за сутки заболели 1906 человек, в Подмосковье - 1811.

За весь период пандемии в стране выявлено 10267719 случаев инфекции. Умерли 299249 пациентов. Выздоровели 9055199 человек.

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