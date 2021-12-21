Сбежавшего в Белоруссию польского солдата обвинили в дезертирстве

Военнослужащий объявлен в розыск
Польская районная прокуратура в городе Белосток предъявила обвинения в дезертирстве сбежавшему в Белоруссию солдату.
Обвинение предъявлено заочно, мужчину объявили в розыск. Военнослужащему грозит от одного до десяти лет лишения свободы, передает ТАСС.
17 декабря Госпогранслужба Белоруссии сообщила, что польский военнослужащий Эмиль Чечко 1996 года рождения попросил политического убежища в Белоруссии. Мужчина не согласен с миграционной политикой Польши и негуманным обращением с беженцами.
Миграционный кризис на белорусской границе обострился после того, как президент Александр Лукашенко ослабил контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции.
Двухтысячная группа мигрантов обосновалась на белорусско-польской границе в ноябре. Беженцы, в основном курды, пытались прорваться на территорию Польши, но их остановили польские силовики с применением спецсредств. После этого часть беженцев приняла решение вернуться на родину.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram