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Сбежавшего в Белоруссию польского солдата обвинили в дезертирстве

11:38
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Военнослужащий объявлен в розыск

Польская районная прокуратура в городе Белосток предъявила обвинения в дезертирстве сбежавшему в Белоруссию солдату.
Сбежавший в Белоруссию польский солдат заявил об убийствах на границе

Обвинение предъявлено заочно, мужчину объявили в розыск. Военнослужащему грозит от одного до десяти лет лишения свободы, передает ТАСС.

17 декабря Госпогранслужба Белоруссии сообщила, что польский военнослужащий Эмиль Чечко 1996 года рождения попросил политического убежища в Белоруссии. Мужчина не согласен с миграционной политикой Польши и негуманным обращением с беженцами.

Миграционный кризис на белорусской границе обострился после того, как президент Александр Лукашенко ослабил контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции.

Двухтысячная группа мигрантов обосновалась на белорусско-польской границе в ноябре. Беженцы, в основном курды, пытались прорваться на территорию Польши, но их остановили польские силовики с применением спецсредств. После этого часть беженцев приняла решение вернуться на родину. 

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