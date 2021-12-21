Примерно каждый второй россиянин периодически занимается спортом

Наиболее серьезный рост активности наблюдается среди людей среднего возраста.

Почти половина (свыше 46%) жителей России хотя бы время от времени занимаются спортом. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказал глава Минспорта Олег Матыцин.

Подводя итоги первого года реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, Матыцин отметил их позитивность. Сторонниками здорового образа жизни себя назвали 46,7% россиян, заявив, что периодически занимаются спортом.

Матыцин также рассказал, что наиболее активное увеличение числа поклонников спорта наблюдается среди россиян среднего возраста, сообщает АГН "Москва".

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, как борются с "зимней спячкой". 43% россиян фиксируют ухудшение работоспособности с приходом холодов, поэтому 13% активнее занимаются спортом, 10% стараются больше гулять.

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