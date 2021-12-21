Рекордное число пар поженил московский Дворец бракосочетания в 2021 году

Зафиксировано самое большое количество браков с 1986 года

Самый популярный в Москве Дворец бракосочетания № 1 зарегистрировал в 2021 году рекордное количество браков. В его стенах оформили свои отношения более 7 тысяч пар – это самое большое число с 1986 года.

"В 2021 году Дворец бракосочетания № 1 выбрали более 7 тысяч пар, это самое большое количество за последние 35 лет... Чаще всего там заключают брак молодожены в возрасте 26 лет, самая взрослая пара зарегистрировала брак в 77 лет", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы управления ЗАГС Москвы.

Семитысячную пару торжественно поздравили сотрудники Дворца бракосочетания. Молодым вручили набор молодоженов, Александр и Анастасия отправятся в свадебное путешествие. В пресс-службе отметили, что первый семейный ужин украсят бокалы и свеча с логотипом столичного ЗАГС.

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