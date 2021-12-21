ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рекордное число пар поженил московский Дворец бракосочетания в 2021 году

11:57
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Зафиксировано самое большое количество браков с 1986 года

Самый популярный в Москве Дворец бракосочетания № 1 зарегистрировал в 2021 году рекордное количество браков. В его стенах оформили свои отношения более 7 тысяч пар – это самое большое число с 1986 года.

В ЗАГС Москвы назвали число поданных заявлений на 31 декабря
В Москве почти удвоили число центров "Мои документы" для получения услуг ЗАГС

"В 2021 году Дворец бракосочетания № 1 выбрали более 7 тысяч пар, это самое большое количество за последние 35 лет... Чаще всего там заключают брак молодожены в возрасте 26 лет, самая взрослая пара зарегистрировала брак в 77 лет", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы управления ЗАГС Москвы.

Семитысячную пару торжественно поздравили сотрудники Дворца бракосочетания. Молодым вручили набор молодоженов, Александр и Анастасия отправятся в свадебное путешествие. В пресс-службе отметили, что первый семейный ужин украсят бокалы и свеча с логотипом столичного ЗАГС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Свадьба
Свадьба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.