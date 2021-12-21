Россияне рассказали, сколько лишних кило "наедают" в новогодние праздники

Лишний вес приобретает каждый третий житель страны

Каждый третий (33%) россиянин, принявший участие в опросе компании Hasttings, признался, что набирает вес в новогодние праздники. При этом 67% верят, что не поправятся.

Среди набирающих лишний вес 37% полнеют на один-три килограмма, 28% прибавляют меньше одного килограмма, 18% становятся тяжелее на три-пять килограммов, 17% "наедают" свыше пяти килограммов.

При этом 23% уверяют, что новогодние праздники никак не сказываются на их весе, а 44% просто не считают нужным портить себе выходные и следить за показаниями весов.

Чтобы не потолстеть за новогодние праздники, 26% намерены сократить количество застолий, 16% обещают снизить калорийность новогоднего ужина и не доедать остатки с праздничного стола. 17% респондентов откажутся от алкоголя. 29% собираются в праздничные дни заниматься спортом как обычно, а 12% готовы попотеть сильнее, чем обычно.

Из тех 45%, на которых Новый год не влияет в плане тренировок, 23% считают, что они хороши в любом весе, 9% постоянно находятся в состоянии похудения, 13% поддерживают форму круглогодично, сообщает АГН "Москва".

Ранее диетолог Маргарита Королева порекомендовала устроить новогоднее застолье не ночью, а днем. Например, москвичам специалист советует встречать Новый год вместе с Дальним Востоком — тогда праздничная трапеза придется на дневное время.

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