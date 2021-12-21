Появилось видео с виновником массового ДТП на ТТК в Москве

По уточненным данным, столкнулись 12 машин

Автомобиль посольства Китая в России стал одним из участников массового ДТП в Москве. На пересечении Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца столкнулись, по уточненным данным, 13 машин.

В сети появилось видео, снятое очевидцем. На кадрах видно, что многие машины получили серьезные повреждения. Попал в объектив и предполагаемый виновник аварии. Данных о пострадавших нет.

Агентство РИА Новости приводит рассказ источника, знакомого с ситуацией. По его словам, столкновение с 12 автомобилями допустил водитель Ford Explorer. Отмечается, что полиция заметила "внешние признаки" употребления алкоголя, сейчас идет проверка.

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