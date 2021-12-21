В Думу внесен законопроект о ежемесячных "детских" выплатах

На каждого ребенка предлагается выплачивать по 10 тысяч рублей в месяц

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о ежемесячных выплатах семьям с детьми из расчета по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказал руководитель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

Парламентарий отметил, что данный документ является одним из важнейших в пакете законопроектов фракции эсеров. Сейчас партия предлагает ввести гарантированный базовый доход семьям с детьми. В случае принятия законопроекта ежегодные расходы бюджета составят около 7,5 трлн рублей.

Авторы документа предлагают 5,5 трлн рублей на эти цели взять из Фонда национального благосостояния. За счет отмены возврата налога на добавленную стоимость экспортерам нефти и газа государство ежегодно может получить еще 1,5 трлн рублей. Введение государственной монополии на этиловый спирт принесет в бюджет дополнительно 650 млрд рублей, подсчитали в партии.

В дальнейшем "Справедливая Россия — За правду" предложит распространить концепцию базового дохода на всех граждан России. Так, мать-одиночка с ребенком должны будут получать 20 тысяч рублей в месяц, семья с двумя родителями и одним ребенком — 30 тысяч рублей, сообщает АГН "Москва".

Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил ввести практику распределения части средств, полученных от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, среди новорожденных детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram