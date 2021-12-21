Путин назвал долю современных вооружений в российской армии

Уровень боевой подготовки возрос

Доля современных вооружений в российских вооруженных силах превысила 71 процент, в ядерных силах этот показатель достиг почти 90 процентов. Об этом во вторник заявил Владимир Путин, открывая расширенное заседание коллегии Минобороны.

Говоря о модернизации армии и флота, президент напомнил - на боевое дежурство поставлены новейшие комплексы "Авангард" и "Кинжал". Вырос уровень боевой подготовки. Особую благодарность глава государства выразил военным медикам, которые помогали в борьбе с коронавирусом в регионах, сообщает "ТВ Центр".

Владимир Путин подчеркнул - Россия и дальше будет развивать вооруженные силы страны. Обстановка в мире остается сложной, особую озабоченность вызывает наращивание военной группировки США и НАТО вблизи наших границ. Именно поэтому Кремль требует долгосрочных юридических гарантий безопасности от западных партнеров, напомнил президент.

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