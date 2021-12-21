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"Давил на газ, чтобы всех собрать": очевидцы о массовом ДТП в Москве

15:06
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Пострадали 20 машин

По уточненным данным, 20 машин попали во вторник в ДТП на Третьем транспортом кольце. Большинство из них восстановлению уже не подлежат. Аварию спровоцировал водитель минивена. Он мчался на полной скорости, задевая других участников движения.

Утренний автомобильный затор на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. Крайние ряды стоят на съезде на Кутузовский проспект. Остальные - в тоннель. Между ними разделительная полоса и по ней не едет - несётся тёмный микроавтобус. Автомобиль буквально разбрасывает стоящие в пробке машины.

"Он не пытался тормозить. Он, наоборот, давил на газ, чтобы всех собрать", - говорит очевидец ДТП.

Тяжёлый микроавтобус останавливается только после того, как у него отваливаются передние колёса. Это видео снимал один из пострадавших водителей. Виновника ДТП видно и слышно издалека.

В результате аварии разбитыми оказались 20 автомобилей, в том числе машина китайского посольства. Повреждения, в основном, касательные, но большинство транспортных средств явно уже не подлежат восстановлению. Металл кузова разорван, колеса и подвеска вырваны. Лёгкие ранения получили два человека. На место аварии первыми приехали медики и сотрудники МЧС. Водитель микроавтобуса успел даже подраться с пожарным.

При помощи эвакуаторов разбитые автомобили перевезли с Третьего кольца в безопасное место. Похоже, что помимо ответственности за массовое ДТП, водителю придётся ещё и компенсировать ущерб. А он явно многомиллионный и страховка не поможет.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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