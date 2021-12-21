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В Москве поймали организаторов масштабной финансовой пирамиды

15:08
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Они обманывали пенсионеров

В Москве полицейские задержали организаторов масштабной финансовой пирамиды, обманывавших пенсионеров. Мошенники через интернет и по телефону предлагали им якобы выгодные инвестиции. Это могли быть серьезные вложения в фармацевтическую деятельность в Новосибирске, туристический бизнес в Крыму или строительство вахтовых городков на Дальнем Востоке. Обещали ежемесячный доход до 21 процента.
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"После заключения договоров и внесения гражданами денежных средств злоумышленники в течение нескольких месяцев выплачивали им проценты, а затем предлагали повысить сумму вклада на еще более выгодных условиях. Так, например, один из вкладчиков поддался на убеждения аферистов и внес в общей сложности 80 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Позднее же аферисты переставали выплачивать деньги и пропадали. Возбуждено 4 уголовных дела. 9 человек сейчас находятся под следствием, сообщает "ТВ Центр". Теперь предстоит выяснить, сколько людей пострадали от их деятельности.

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