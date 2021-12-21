В Подмосковье таможенники провели масштабный рейд

Обнаружено 600 тонн вещей и продуктов

На трассах Подмосковья Федеральная таможенная служба провела рейды по выявлению незаконно ввезённого товара. В результате - за 4 дня было обнаружено 600 тонн вещей и продуктов с неправильно оформленными документами.

В основном, это овощи, фрукты, игрушки, парфюмерия и одежда. Грузовики с товаром следовали из Белоруссии, Киргизии, Казахстана. Сейчас все 38 фур помещены в зоны таможенного контроля и ждут досмотра.

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