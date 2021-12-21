Москвичи собрали более тонны фруктов в рамках акции "Подвешенный мандарин"

Акция - благотворительная

Вкусный подарок. Более одной тонны фруктов собрали москвичи в рамках благотворительной акции "Подвешенный мандарин".

Такое необычное название - отсылка к итальянской традиции оплачивать кофе тем, у кого сейчас не хватает на него денег. Новогодняя акция стартовала еще в начале декабря, но и сейчас к ней может присоединиться любой желающий. Для этого достаточно купить на любой Московской ярмарке упаковку мандаринов или сделать пожертвование на сайте mos.ru. Узнать, куда отправят подарки, можно у волонтёров или на странице проекта, сообщает "ТВ Центр".

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