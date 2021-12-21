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Кремль отверг политическую подоплеку сокращения поставок по газопроводу "Ямал — Европа"

12:58
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Ситуация носит исключительно коммерческий характер

Ситуация с поставками по газопроводу "Ямал — Европа" носит исключительно коммерческий характер. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Цена газа в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубов

Представитель Кремля отверг предположения о том, что сокращение поставок газа и последующий переход к реверсу по трубопроводу "Ямал — Европа" связан с вводом в эксплуатацию с заполнением второй нитки "Северного потока — 2".

Песков подчеркнул, что это "абсолютно коммерческая ситуация", а о конкретных причинах ее возникновения следует интересоваться у представителей "Газпрома", сообщает РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее пригрозил Евросоюзу перекрыть транзит газа в Европу по транснациональному газопроводу "Ямал — Европа". По его словам, такой вариант событий возможен, если ЕС расширит санкции в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса.

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