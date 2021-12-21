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Кремль: высылку дипломатов из Германии могут обсудить Путин с Шольцем

13:06
  • вторник
  • 21 декабря 2021

В Москве рассчитывают на преемственность курса Берлина

Москва заинтересована в развитии двусторонних отношений с Берлином. Кремль рассчитывает на преемственность курса Германии по отношению к России после избрания в ФРГ нового канцлера Олафа Шольца, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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"Мы рассчитываем и также надеемся на преемственность в курсе Германии по отношению к России и на преемственность в двусторонних отношениях, коими мы дорожим и в развитии которых мы заинтересованы", - подчеркнул представитель Кремля.

Что касается ситуации с высылкой российских дипломатов из Германии, то в Кремле надеются на контакты президента России с новым канцлером ФРГ. Владимир Путин и Олаф Шольц могут обсудить этот вопрос, приводит слова Пескова ТАСС.

Москва объявила персона нон грата двух сотрудников посольства ФРГ. Таким образом Россия ответила на высылку из Германии двух российских дипломатов – в Берлине это связали с приговором суда по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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