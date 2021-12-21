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Пожар полностью охватил здание "Ленты" в Томске

13:25
  • вторник
  • 21 декабря 2021

В ТЦ частично обрушилась крыша

Площадь пожара в торговом центре "Лента" в Томске составляет 5,2 тысячи квадратных метров.
Начало пожара в ТЦ "Лента" в Томске попало на видео

Огнем объято все здание, произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратах метров.

Из здания эвакуировали около 200 человек, по предварительным данным, пострадавших нет. К месту ЧП следует пожарный поезд РЖД. Тушение осложняет минусовая температура (сейчас в Томске минус 17 градусов – прим. ред.) и сильное задымление. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.

О пожаре в ТЦ "Лента" на улице Елизарова в Томске стало известно утром 21 декабря. Причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети. Рассматриваются и другие версии произошедшего, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Пресс-служба "Ленты" уточнила, что пожар начался в секции непродовольственных товаров - там загорелись поддоны. 

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Пожар в ТЦ "Лента" в Томске
Пожар в ТЦ "Лента" в Томске
Пожар в ТЦ "Лента" в Томске
Пожар в ТЦ "Лента" в Томске
Пожар в ТЦ "Лента" в Томске
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