Более 300 млн комплектов вакцин от COVID-19 выпустили в России за год

Потребности россиян в препаратах закрыты с запасом

В России в 2021 году было выпущено более 300 млн комплектов полных доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Глава Минпромторга уточнил, что препараты производятся на двенадцати различных площадках. Отечественные компании перестроили технологические линии под выпуск более двадцати лекарств против COVID-19, а также оперативно наладили производство четырех вакцин.

Все это в совокупности позволяет закрыть потребности в вакцинации россиян с избытком, цитирует Мантурова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание и использование вакцины от коронавируса "Спутник V" более чем в 70 странах — огромный успех Российского фонда прямых инвестиций, притом что рынок фармпрепаратов и вакцин очень агрессивен.

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