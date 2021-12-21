Новогодняя ночь удивит москвичей своей погодой

В столице последние пять лет на праздниках была оттепель

Синоптики рассказали о погоде в ночь на 1 января 2022 года.

В этом году новогодняя ночь будет морозной, столбик термометра опустится до минус 10-15 градусов. Выпавший за минувшие дни снег не растает, а, напротив, еще прибавится.

совсем не исключено, что небольшой снег будет кружить и в последний день уходящего года", - рассказали агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".

Синоптики напомнили, что в Москве последние пять лет новогодние праздники были теплыми.

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