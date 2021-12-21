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Россия пригрозила Западу контругрозами за игнорирование предложений по безопасности

13:43
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Москва направила США и НАТО свои предложения и ожидает ответа

Соединенным Штатам и НАТО так или иначе придется дать ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. С таким заявлением во вторник, 21 декабря, выступил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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Дипломат выразил убежденность в том, что Запад будет вынужден отреагировать на инициативы Москвы по гарантиям безопасности. Попытки игнорировать данные предложения будут встречены контругрозами, предупредил Гаврилов.

В настоящее время стороны находятся в самом начале пути, переговоры и контакты только начинаются, рассказал глава российской делегации. При этом он подтвердил наличие у России плана Б, хотя и признал, что "к нему никто не хотел бы прибегать".

Следует также помнить, что предложения России по гарантиям безопасности представляют собой пакетное соглашение, поэтому не может быть и речи об исключении оттуда каких-либо положений, заявил дипломат.

Как отметил Гаврилов в эфире телеканала "Россия 1", это жесткое требование навеяно обстоятельством и временем, пора уже привыкнуть к мысли, что российские интересы должны защищаться.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что предложения Москвы по гарантиям безопасности не снимают существующих у США опасений. Чиновник подчеркнул готовность США к дипломатической работе с Россией, от конкретики по выстраиванию отношений он воздержался.

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