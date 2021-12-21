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Оранжевый уровень опасности в Москве продлен из-за аномального мороза

14:17
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Предупреждение действует с ночи вторника, 21 декабря

В столичном регионе продлено действие повышенного, оранжевого, уровня погодной опасности в связи с аномально низкими температурами воздуха. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказали в Гидрометцентре России.
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Изначально предупреждение было введено в Москве с ночи вторника, 21 декабря, до ночи четверга, 23 декабря. В Московской области оно действовало с 23:00 20 декабря до 23:00 22 декабря.

Однако было решено продлить действие оранжевого уровня погодной опасности до 12:00 23 декабря. Метеорологи предупреждают, что среднесуточная температура может оказаться на семь-двенадцать градусов ниже нормы, сообщает АГН "Москва".

В связи с аномальными морозами в столице ученикам начальных классов разрешено не ходить в школу, если температура воздуха ниже минус 25. Врачи рекомендуют сократить время пребывания на улице, отказаться от занятий спортом на свежем воздухе.

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