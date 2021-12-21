Путин: России нужны не устные, а юридические гарантии безопасности

Хотя и в этом случае США нет доверия

Ответственных лиц по переговорам о гарантиях безопасности между Россией и США предложил назначить американский президент Джо Байден, сообщил президент России. Владимир Путин подчеркнул, что Москва хочет получить не устные, а юридические гарантии. Хотя, признал российский лидер, и юридически оформленным гарантиям в исполнении США нельзя верить.

Уходящий 2021 год Владимир Путин назвал экстраординарным. Тем не менее, Вооруженные силы России выполнили все поставленные перед ними задачи, заявил президент, выступая на расширенной коллегии Минобороны.

Путин напомнил, что присутствие российских военных в Сирии вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой стране. Также выполняют свой долг российские миротворцы в Карабахе: Путин поблагодарил их за профессионализм, выдержку и стойкость, передает ТАСС.

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