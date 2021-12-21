ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: России нужны не устные, а юридические гарантии безопасности

14:00
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Хотя и в этом случае США нет доверия

Ответственных лиц по переговорам о гарантиях безопасности между Россией и США предложил назначить американский президент Джо Байден, сообщил президент России. Владимир Путин подчеркнул, что Москва хочет получить не устные, а юридические гарантии. Хотя, признал российский лидер, и юридически оформленным гарантиям в исполнении США нельзя верить.

Путин присвоил звание Героя России разработчику "Циркона"
Коллегия Минобороны с участием Путина подведет итоги деятельности ВС

Уходящий 2021 год Владимир Путин назвал экстраординарным. Тем не менее, Вооруженные силы России выполнили все поставленные перед ними задачи, заявил президент, выступая на расширенной коллегии Минобороны.

Путин напомнил, что присутствие российских военных в Сирии вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой стране. Также выполняют свой долг российские миротворцы в Карабахе: Путин поблагодарил их за профессионализм, выдержку и стойкость, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.