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Земфира даст первые за шесть лет концерты в Москве

14:11
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Летом певица признавалась, что у нее пропало желание выступать

Земфира преподнесла поклонникам подарок на Новый год – на своем сайте певица анонсировала два сольных концерта в Москве. Выступления состоятся 24 и 26 февраля 2022 года в Music Media Dome.

Предпродажа билетов уже открыта, пока они доступны подписчикам "Яндекс Плюс".

В августе этого года Земфира заявила, что пандемия коронавируса уничтожила ее профессию. По словам певицы, у нее пропало желание заниматься музыкой и давать концерты.

"Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией", — писала Земфира на своей странице ВКонтакте.

Летом Земфира должна была выступить на фестивалях Ласточка-SUMMEET в Москве и "Кислород" в Испании, однако оба феста были отменены из-за ковидных ограничений. Последний раз певица выходила на сцену для широкой публики 26 сентября 2020 года в рамках Гран-при России "Формулы-1". После этого она выступала только на частных мероприятиях. В Москве последнее выступление Земфиры состоялось в декабре 2016 года.

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