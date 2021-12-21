Подростка заподозрили в обстреле автомобиля с детьми в Мурманске

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве

Как сообщила во вторник пресс-служба управления МВД по Мурманской области, возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении 17-летнего молодого человека, которого подозревают в обстреле автомобиля из травматического пистолета.

"В утреннее время в полицию Мурманска поступило сообщение от женщины 1979 года рождения о том, что в сторону ее автомобиля "Субару", двигавшегося по центру города, предположительно был произведен выстрел. От удара неизвестного предмета раскололось заднее стекло машины", - сказано в сообщении.

Потерпевшая уточнила, что вместе с ней в автомобиле находились двое детей.

По подозрению в совершении хулиганских действий был задержан 17-летний юноша. Он признался, что купил у неустановленного лица травматическое оружие и произвел несколько выстрелов, демонстрируя покупку приятелю.

Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram