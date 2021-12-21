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Путину надоели манипуляции со стороны Запада

14:12
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Сложившаяся сегодня напряженность в Европе - это вина Вашингтона

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны во вторник заявил, что страны Запада под разными предлогами действуют за тысячи километров от своей национальной территории.
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"И когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели", - подчеркнул глава государства, слова которого приводит РИА "Новости".

Как уточнил российский лидер, сложившаяся сегодня напряженность в Европе - это вина Вашингтона. "На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно как-то ухудшалась и ухудшалась, деградировала и деградировала", - добавил президент.

По заявлению Путина, сегодня Россия "вынуждена что-то решать" и будет принимать адекватные военно-технические меры в ответ на недружественные шаги США. Москва, указал президент, имеет на это полное право.

США ведут антироссийскую политику от эйфории после победы в холодной войне, заключил глава государства.

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