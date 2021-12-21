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Зарплаты российским военным будут повышать сверх плана

14:25
  • вторник
  • 21 декабря 2021

ВС России выполнили все задачи в 2021 году

Как сообщил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России глава ведомства Сергей Шойгу, денежное довольствие военных в 2022-2023 годах увеличат больше, чем планировалось.
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"В 2022-2023 годах индексация [денежного довольствия] будет проведена сверх запланированных параметров", - сказал министр (цитата по ТАСС).

Министерству обороны дополнительно выделены 180,2 миллиарда рублей в целях ежегодного увеличения контрактников в 2021-2023 годах.

Президент России Владимир Путин, также принимающий участие в заседании, подчеркнул, что индексация довольствия военнослужащих и военных пенсий должна продолжиться.

"Мы будем добиваться, чтобы за свою службу военнослужащие получали достойное вознаграждение", - указал глава государства.

Вооруженные силы России в пандемийный 2021 год выполнили все поставленные перед ними задачи, обратил внимание Путин.

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