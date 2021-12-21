Шойгу рассказал Путину о скрытном развертывании российского флота

Корабли развернули в Тихом океане

Министр обороны России сообщил об уникальных маневрах Военно-морского флота России. По словам Сергея Шойгу, впервые в новейшей истории флот провел скрытное развертывание кораблей в удаленном районе Тихого океана.

"Впервые в новейшей истории проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. В ходе него силы флота осуществили скрытное развертывание в удалённом районе Тихого океана", - заявил Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина.

Министр также сообщил, что новейшее российское оружие подтвердило свои уникальные характеристики – его проверили в условиях Арктики. На архипелаге Земля Франца Иосифа прошла не имеющая аналогов в мире комплексная арктическая экспедиция "Умка". Все используемые образцы вооружения подтвердили свои характеристики в условиях низких температур, приводит слова Шойгу РИА Новости.

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