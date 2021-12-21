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Лавров указал на готовность России обсуждать озабоченности США

14:42
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Вопросы по гарантиям безопасности нужно рассматривать в рамках ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции во вторник, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном озабоченности американской стороны по поводу предложения о гарантиях безопасности.

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"Что касается вопроса, готовы ли мы обсуждать озабоченности Вашингтона, мы все готовы обсуждать, но пока мы такие озабоченности не получили", - сказал глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Как уточнил министр, вопросы по гарантиям безопасности нужно рассматривать в рамках ОБСЕ.

Также глава МИД отметил, что Москва расценивает недавний телефонный разговор помощника президента России Юрия Ушакова и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана как ответ американской стороны на российские предложения по гарантиям безопасности.

По словам Лаврова, Штаты выразили готовность начать соответствующий диалог.

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