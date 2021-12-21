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Сотрудники томской "Ленты" обвинили в поджоге неизвестного мужчину

14:59
  • вторник
  • 21 декабря 2021

В ТЦ, предварительно, погибли животные

Причиной крупного пожара в торговом центре "Лента" в Томске мог стать поджог.
Начало пожара в ТЦ "Лента" в Томске попало на видео

Работники загоревшегося ТЦ рассказали РИА Томск, что видели, как неизвестный мужчина облил жидкостью фейерверки и поджег их.

"Это поджог. Видели люди, что наемный работник – то ли наркоман, то ли кто – чем-то облил и поджег там фейерверки, и началось", - рассказала собеседница агентства.

Информацию работников "Ленты" подтвердил источник "Интерфакса". "Пожар произошел в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства. Преступник установлен, полицией ведутся его поиски", - рассказал собеседник агентства.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети, однако рассматриваются и другие версии произошедшего.

Пресс-служба "Ленты" уточнила, что пожар начался в секции непродовольственных товаров - там загорелись поддоны.

О пожаре в ТЦ "Лента" на улице Елизарова в Томске стало известно утром 21 декабря. На данный момент огнем охвачены 5,2 тысячи квадратных метров, рухнули крыша и одна стена. Сотрудники ГИБДД ограничили движение транспорта в районе пожара. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности. Региональная прокуратура по факту ЧП начала проверку.

Из здания эвакуировали более 200 человек, никто не пострадал. В соцсетях пишут, что в ТЦ есть зоомагазин, животных на улицу не вынесли, они погибли, передает издание "Подъем".

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