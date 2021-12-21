ВКС России получили первый полк МиГ-31 с гиперзвуковыми "Кинжалами"

Также полностью перевооружен первый полк ракетных комплексов "Авангард"

Воздушно-космические силы России получили первый полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". О темпах перевооружения армии доложил глава министр обороны Сергей Шойгу на расширенной коллегии Минобороны. В заседании принял участие президент России Владимир Путин.

"Сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"", - заявил Шойгу. Кроме того, как сообщил глава Минобороны, полностью перевооружен первый полк ракетных комплексов "Авангард".

Основные направления развития Вооруженных сил ранее обозначил президент России. Владимир Путин подчеркнул, что современных конфликтах, которые проходят не по шаблону, победят те, кто принимает нестандартные решения. Поэтому так важно готовить всесторонне развитых командиров, приводит слова Путина телеканал "Звезда".

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