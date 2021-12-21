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В кабмине назвали срок достижения углеродной нейтральности

15:00
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Задача может быть выполнена на десять лет раньше

Россия может достичь углеродной нейтральности в экономике уже к 2050 году. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить углеродную нейтральность национальной экономике к 2060 году. Это означает отказ от ископаемых источников энергии в пользу возобновимых, а также декарбонизацию (сокращение объема выброса парниковых газов).

Мантуров отметил, что "даже не придется ждать 2060 года", поскольку реализовать поставленные главой государства задачи удастся, вероятнее всего, к 2050 году, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставив задачу построения углероднонейтральной экономики не позднее 2060 года, государство опирается в том числе и на уникальный ресурс имеющихся у нас лесных экосистем.

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