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Сергунина рассказала об открытии нового детского технопарка

15:25
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Это уже второй технопарк для детей на базе РГСУ

В Москве начал работать еще один детский технопарк — двадцать первый в столице и второй на базе Российского государственного социального университета. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.
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Как отметила заммэра, преподаватели помогут детям и подросткам развить компетенции, которые пригодятся в будущем при получении профессии. Например, ребята смогут освоить компьютерное моделирование и 3D-печать, научиться работать с технологиями искусственного интеллекта и дополненной реальности.

Курировать работу технопарка будет факультет информационных технологий РГСУ. Девять лабораторий, в том числе лаборатории нейронных сетей, цифровой моды, реверсивного инжиниринга и виртуальных тренажеров, работают в партнерстве с ведущими индустриальными организациями в своей области деятельности.

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин рассказал, что в столичных детских технопарках действуют 400 программ для учащихся с различными интересами. В них могут пройти подготовку будущие инженеры и программисты, кинематографисты, модельеры, архитекторы, специалисты социальной сферы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в столице начал работать "Косыгин парк", который является первым в городе детским технопарком креативных индустрий. Ребятам предлагают получить навыки и знания по дизайну одежды, цифровому проектированию, программированию роботизированных устройств и другим специальностям.

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