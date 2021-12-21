Есть пострадавший

В жилом доме в Калуге произошел взрыв, а после - пожар, передает РИА "Новости". Инцидент случился на улице Моторная.

"Произошел взрыв газа на втором этаже жилого дома с последующим возгоранием на площади 250 квадратов", - сообщил источник агентства в экстренных службах.

В результате взрыва есть пострадавший, он доставлен в больницу.

В настоящее время пожарные борются с огнем. Причины ЧП устанавливаются.

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