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Таиланд ужесточил правила въезда туристов

15:30
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Закрываются программы Test&Go и "Песочница"

В Таиланде с 22 января в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки закрывается регистрация путешественников, которые желают въехать в страну по программам Test&Go и "Песочница" (исключение составляет Пхукет), передает The Thaiger.
Таиланд разрешил привитым "Спутником V" приезжать на Пхукет без карантина

"Песочница" подразумевает, что вакцинированные от COVID-19 туристы (в Таиланде одобрен "Спутник V") должны пробыть на территории выбранной провинции пять дней. Въезд разрешают и переболевшим. Что касается Test&Go, по этой программе привитые туристы из 63 стран (России среди них нет) имели право приезжать в Таиланд без карантина. Вместо ПЦР сдавался экспресс-анализ.

Как уточнил министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул , успевшие оформить документы гости теперь должны будут пройти второй ПЦР-тест на седьмой день пребывания в Таиланде.

На данный момент в стране зарегистрировано более 60 подтвержденных случаев штамма коронавируса "омикрон".

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