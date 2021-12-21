Лукашенко поручил правительству заняться регулированием цен

Запад – не ориентир

Рыночные отношения, идею которых подкинули из-за океана, нуждаются в корректировке, убежден президент Белоруссии. Александр Лукашенко напомнил, что рыночным отношениям всегда сопутствует инфляция. В результате люди жалуются на рост цен.

Белорусский лидер поручил новому министру антимонопольного регулирования и торговли Алексею Богданову создать в республике систему регулирования ценообразования.

"Надо использовать антимонопольные рычаги для того, чтобы как-то подвешивать цены, держать их в приемлемом диапазоне", - сказал Лукашенко Богданову. Президент подчеркнул: нельзя отпустить цены и ждать, что они "сами по себе упадут".

Белорусский лидер заявил, что идею рыночных отношений "подкинули" из-за океана те, у кого море денег, если не хватает – напечатают еще. Поэтому ориентироваться на Запад не надо, следует заняться тонкой настройкой, приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram