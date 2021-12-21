Мужской поступок: Лазарев похвалил Тарасова за реакцию на слова Бузовой

Певица убеждена, что бывший муж жалеет о разводе с ней

Певица Ольга Бузова убеждена, что футболист Дмитрий Тарасов жалеет о разводе с ней. Экс-ведущая шоу "Дом 2" заявила об этом накануне на светском мероприятии. Со слов Бузовой, на премии Fashion TV состоялась первая встреча бывших супругов с момента их расставания.

"Я всегда представляла, как же это произойдет, что же я скажу? Дело в том, что в этом зале сидит мой бывший муж. Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: "Какой же я дурак!" — сказала она со сцены.

Тарасов не растерялся на публике. Он не стал молчать и мирно ответил бывшей жене, пожелав ей счастья в личной жизни.

"Мой ответ будет очень прост. Я желаю Оле счастья, желаю найти такую же любовь, которую нашел я. Люблю своих жену и детей. Спасибо тебе за все, моя любимая! Всех с наступающим Новым годом", — заявил спортсмен.

Как пишет "Стархит", за сценой экс-супругов наблюдали знаменитости. Среди них был и певец Сергей Лазарев. "Не знаю всей истории конфликта, но считаю, что Дмитрий отреагировал по-мужски!" — прокомментировал Лазарев в блоге.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были в браке с 2012 по 2016 год, развод пары обернулся громким скандалом. Певица тяжело восприняла расставание и пока так и не вышла замуж повторно. Недавно телеведущая рассталась с блогером Давидом Манукяном.

Видео: певица Ольга Бузова с программе "Мой герой"

В настоящее время Дмитрий Тарасов женат на Анастасии Костенко. Пара воспитывает трех детей. У футболиста также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

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